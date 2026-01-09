Bărbat lovit mortal pe trecere de un șofer care a încercat să evite o altă mașină

Un pieton de 60 de ani a murit, vineri, după ce a fost lovit pe bulevardul Bucureștii Noi din Capitală de un autoturism condus de un bărbat de 41 de ani, care încerca să evite o altă mașină.

Accidentul s-a produs în jurul orei 12.35, la intersecția cu str. Nuvelei.

„Un bărbat de 41 de ani a condus un autovehicul pe bd. Bucureștii Noi, dinspre bd. Laminorului către Șoseaua Chitilei, iar când a ajuns la intersecția cu str. Nuvelei, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, ar fi evitat un alt autoturism, condus de un bărbat în vârstă de 76 de ani, și a surprins și accidentat un pieton, un bărbat în vârstă de aproximativ 60 de ani, care se angajase în traversarea părții carosabile”, a anunțat Brigada Rutieră.

La fața locului s-au aplicat imediat manevre de resuscitare, însă medicii au declarat decesul pietonului.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatele Alcooltest și DrugTest, rezultatele fiind „zero” și negativ.

Polițiștii Brigăzii Rutiere continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

