Poșta Română a început azi distribuirea pensiilor

De Daniela Moise

Pensiile sunt distribuite cu întârziere, ca la orice început de an. Distribuirea prin intermediul Poștei Române a început abia azi, după perioada prelungită de zile nelucrătoare.

A existat un decalaj de o săptămână, a anunțat, pentru TVR, seful Poştei Române.

„Nu sunt întârzieri, e pur și simplu un decalaj, pe care îl întâlnim la fiecare început de an”, a precizat Valentin Ștefan, directorul Poștei Române.

