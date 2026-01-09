Doi morți și 35 de dispăruți, după ce o groapă de gunoi s-a prăbușit în Filipine

Două persoane au murit, iar alte 35 sunt date dispărute după prăbușirea unei gropi de gunoi în Filipine. Acestea au fost prinse într-o avalanșă de gunoi și resturi provenite de la o instalație de gestionare a deșeurilor, care s-a revărsat în satul Binaliw.

Echipele de salvare se luptă să găsească zeci de oameni despre care se crede că sunt îngropați de vii după ce un munte de gunoaie s-a prăbușit la o groapă de gunoi din Filipine, ucigând două persoane.

Aproape 50 de muncitori la salubritate au fost înghițiți joi, după ce o grămadă imensă de gunoi s-a prăbușit la groapa de gunoi Binaliw, o zonă din orașul Cebu. 12 persoane au fost rănite, iar o femeie a murit în drum spre spital. Cel puțin 12 muncitori au fost scoși în viață din grămada de gunoi și duși la spital.

Eforturile de salvare, îngreunate de prezența gazului metan

„Există semne de viață”, a declarat primarul orașului Cebu, Nestor Archival, într-o conferință de presă, precizând că sute de salvatori cercetează deja locul accidentului și că vor fi aduse „alte 500” de ajutoare. El a spus că operațiunile de căutare sunt așteptate să continue până duminică.

Eforturile de salvare sunt îngreunate de riscul ca scânteile să aprindă gazul metan eliberat de la groapa de gunoi, limitând echipamentul pe care echipajele îl pot folosi în siguranță. Aerul toxic poate, de asemenea, pune în pericol pe oricine este blocat prea mult timp sub gunoaie.

Treizeci și patru de persoane sunt încă dispărute, a declarat Archival, revizuind o cifră anterioară de 38 pe care o postase pe Facebook.

Mai multe clădiri au fost dărâmate

Imaginile aeriene ale poliției au arătat mai multe clădiri dărâmate sub greutatea zdrobitoare a gunoiului. Acestea adăposteau birouri ale companiei, personal de resurse umane, administrativ și de întreținere pentru firma privată care exploatează groapa de gunoi.

Un angajat de la groapa de gunoi a declarat că prăbușirea s-a produs fără avertisment. El a spus că muncitorii și-au exprimat timp de mai mulți ani îngrijorarea cu privire la înălțimea tot mai mare a muntelui de gunoi.

Operatorul Prime Integrated Waste Solutions prelucrează „1.000 de tone de deșeuri solide municipale zilnic” la groapa de gunoi.

Una dintre structurile zdrobite de zidul de moloz a fost un depozit unde muncitorii sortau materialele reciclabile de la gunoi.

Nu este clar dacă și casele din apropiere au fost afectate.

Cauza prăbușirii este necunoscută

Primarul orașului Cebu, Nestor Archival, a declarat: „Toate echipele de intervenție rămân pe deplin angajate în eforturile de căutare și recuperare pentru a localiza persoanele dispărute rămase, respectând cu strictețe protocoalele de siguranță.”

Nu se știe ce a provocat prăbușirea muntelui de gunoi, deoarece nu a plouat în ultima perioadă.

În iulie 2000, peste 200 de oameni au fost uciși după ce o avalanșă de gunoi a înghițit un cartier din Manila, capitala Filipinelor.

