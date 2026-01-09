-4.4 C
Craiova
vineri, 9 ianuarie, 2026
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateCutremur în România, în această dimineață

Cutremur în România, în această dimineață

De Magda Dragu
Cutremur în România, în această dimineață
Cutremur în România, în această dimineață

În zona seismică Vrancea, în judeţul Vrancea, a avut loc, în această dimineaţă un cutremur  cu magnitudinea de 3,5, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la ora locala 5:50, la adâncimea de 105,4 km, în apropierea oraşelor: 40 km vest de Focşani, 70 km est de Sfântu-Gheorghe, 70 km nord de Buzău, 84 km est de Braşov, 89 km sud de Bacău şi 91 km sud-vest de Bârlad.

Citește şi: Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich. „Este inadmisibil nivelul de dezinformare”

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA