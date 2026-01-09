Cutremur în România, în această dimineață

În zona seismică Vrancea, în judeţul Vrancea, a avut loc, în această dimineaţă un cutremur cu magnitudinea de 3,5, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la ora locala 5:50, la adâncimea de 105,4 km, în apropierea oraşelor: 40 km vest de Focşani, 70 km est de Sfântu-Gheorghe, 70 km nord de Buzău, 84 km est de Braşov, 89 km sud de Bacău şi 91 km sud-vest de Bârlad.

