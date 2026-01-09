Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich. „Este inadmisibil nivelul de dezinformare”

Nicușor Dan a postat convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich în care este comunicată decizia de escortare a aeronavei românești. În convorbire este menționat că gestul este un semn de recunoștință al Elveției pentru ajutorul acordat de România după tragedia din Crans-Montana.

După controversele legate de zborul întârziat al președintelui Nicușor Dan de la Paris, ministrul Apărării a venit cu explicații. Oficialul spune că aeronava Spartan nu a avut probleme tehnice, iar toate deciziile au fost luate strict din motive de siguranță, din cauza vremii severe. După aproape 24 de ore de așteptare, președintele a ajuns joi în țară. Aeronava Spartan a fost escortată de două avioane de luptă F-18, deasupra Alpilor elvețieni, în semn de respect pentru ajutorul oferit de Romania în cazul tragediei de la Crans-Montana, conform stirileprotv.ro.

Videoclip în care se aude convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich

Președintele Nicușor Dan a postat joi noapte, pe Facebook, un videoclip în care se aude convorbirea dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich.

„Puteți asculta înregistrarea convorbirii dintre pilotul român al aeronavei Spartan și controlorul de trafic din Zürich, în care este comunicată decizia de escortare a aeronavei românești.

Acest gest a reprezentat un semn de recunoștință pentru sprijinul acordat de statul român în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana.

Este inadmisibil nivelul de dezinformare la care a ajuns o parte a presei române. Am respectat întotdeauna și voi continua să respect jurnalismul onest, chiar și atunci când acesta m-a criticat. Însă a-l acuza pe Președintele României de minciună în legătură cu un gest simbolic de respect al unui alt stat reprezintă un atac la adresa imaginii și credibilității țării noastre”, a scris președintele în postare.

Potrivit HotNews, care a citat un răspuns primit de jurnalistul Patrick Andre de Hillerin, Ministerul Apărării din Elveția l-ar fi informat că cele două avioane F-18 care au însoțit avionul militar Spartan al lui Nicușor Dan la întoarcerea din Franța făceau obișnuitul tur de supraveghere, cunoscut sub numele de „live missions”, și nu a fost vorba despre un gest special de mulțumire pentru România, așa cum a afirmat șeful statului, informează antena3.ro.

În înregistrare poate fi auzit controlorul de trafic care le transmite piloților: „Mai târziu veți fi interceptați de către Forțele Aeriene Elvețiene pentru a vă mulțumi pentru eforturile voastre în (situația din) Crans-Montana”.

Președintele Nicușor Dan a călătorit la Paris, la reuniunea de marți a „Coaliției de Voință”

Președintele Nicușor Dan a călătorit la Paris, la reuniunea de marți a „Coaliției de Voință” care sprijină Ucraina, cu o aeronavă militară de tip Spartan, care a dus la blocarea lui pe aeroport mai bine de 24 de ore, din cauza condițiilor meteo. La întoarcerea în țară, aeronava militară a fost escortată în spațiul aerian al Elveției de două avioane de vânătoare elvețiene.

„Am ajuns la București. Pe parcursul zborului, deasupra spațiului aerian al Elveției, aeronava noastră a fost escortată de două avioane F-18, un gest de apreciere pentru sprijinul acordat în transportul internațional al victimelor incendiului din Crans-Montana”, a scris miercuri, pe Facebook, șeful statului.