Polițiștii mehedinţeni au aplicat 69 de sancţiuni contravenţionale, în ultimele 24 de ore

Polițiștii mehedințeni au continuat, în ultimele 24 de ore, acțiunile pentru menținerea ordinii și liniștii publice, respectarea legislației rutiere de către participanții la trafic, prevenirea traficului și consumului de substanțelor interzise și depistarea persoanelor urmărite.

Pentru protejarea comunității, polițiștii au fost prezenți în stradă și au intervenit operativ la 35 evenimente sesizate, dintre care 23 sesizate prin SNUAU 112.

Pe timpul misiunilor desfășurate, 50 de conducători auto au fost testați cu aparatura din dotare, în vederea stabilirii indiciilor cu privire la eventuala prezență a substanțelor psihoactive și consumului de alcool la volan, potrivit IPJ Mehedinţi.

184 de autovehicule și 206 de persoane, verificate prin aplicația e-DAC

184 de autovehicule și 206 de persoane au fost verificate prin aplicația e-DAC pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 69 sancţiuni contravenţionale, în valoare de peste 29.000 de lei.

Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 5 conducători auto. Acestora le-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice, potrivit legii.

Au fost oprite din a circula pe drumurile publice 6 vehicule, care nu prezentau siguranță în trafic. Astfel, certificatele de înmatriculare ale acestora au fost retrase până la remedierea problemelor constatate.

