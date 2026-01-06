Atenție! A apărut o nouă escrocherie

A apărut o nouă escrocherie. Tot mai mulți oameni se confruntă cu o situație aparent banală. Primesc prin poștă un colet pe care nu își amintesc să-l fi comandat. De cele mai multe ori, produsul este ieftin, de mici dimensiuni și pare lipsit de importanță. În realitate, însă, acest scenariu poate face parte din escrocheria „brushing”, o metodă folosită de infractori pentru a manipula sistemele de recenzii din e-commerce și pentru a testa validitatea datelor personale ale victimelor.

În acest tip de schemă, datele reale ale unei persoane sunt folosite pentru a crea comenzi fictive, iar apoi același cont publică recenzii de cinci stele, crescând artificial vizibilitatea și reputația produsului. Escrocheriile „brushing” sunt un tip de fraudă din comerţul electronic în care un vânzător trimite un colet la adresa unei persoane alese la întâmplare. Obiectul este, de obicei, de valoare mică şi nu este oferit din altruism. Mai degrabă, este o încercare a vânzătorului de a umfla în mod fraudulos ratingul produsului pe platformele de e-commerce.

Există, de asemenea, versiuni mai periculoase ale schemei, ce implică includerea unui cod QR în pachet. Scanarea acestuia vă va conduce, cel mai probabil, către un site maliţios sau de phishing, conceput să instaleze malware sau să vă păcălească să oferiţi şi mai multe informaţii personale. În cele din urmă, există un cost ascuns pentru astfel de escrocherii. Erodează lent şi insidios încrederea pe care consumatorii o au în sistemele de recenzie din e-commerce şi marketplace