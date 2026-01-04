Radu Paraschivescu răspunde glumelor despre asemănarea sa cu Nicolas Maduro

1.8 C
Știri de ultima orăActualitateRadu Paraschivescu răspunde glumelor despre asemănarea sa cu Nicolas Maduro

De Maria CERNĂTESCU
Fotografie postată de unul dintre internauţi. FOTO: Facebook

O fotografie cu Radu Paraschivescu, distribuită intens pe rețelele sociale, a declanșat un val de glume și comentarii amuzate, mulți internauți remarcând o asemănare fizică între cunoscutul scriitor român și liderul Venezuelei, Nicolas Maduro, recent capturat de Statele Unite.

Radu Paraschivescu a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj savuros, în care a transformat comparațiile apărute în online într-o poveste fictivă, tratată în cheie comică. Postarea sa a fost rapid apreciată și distribuită, strângând sute de reacții și comentarii:

Mai întâi s-a vorbit de răscumpărare și de negocieri cu răpitorii. Pe urmă s-a evocat ideea unui comando care să intervină rapid și eficient. Până la urmă s-a ajuns la concluzia că, fiind inofensiv, pot fi lăsat în libertate. După o zi foarte agitată, am fost readus la domiciliu. Cu o condiție: să port un tricou cu „Breakfast in America” al lui Supertramp. Vă mulțumesc tuturor pentru grijă și pentru solidaritate.








