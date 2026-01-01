Vremea de mâine 2 ianuarie. Ploi, lapoviţă şi ninsoare în mai multe regiuni

Vremea rămâne capricioasă în următoarele ore şi în prima zi de după Revelion. Noaptea aduce ninsori slabe, precipitaţii mixte şi polei în unele regiuni, iar vântul se va intensifica mai ales la munte, unde va fi viscol şi vizibilitate redusă. Mâine, 2 ianuarie, temperaturile vor creşte uşor în cea mai mare parte a ţării, însă precipitaţiile se vor extinde, cu ninsori consistente la munte, rafale puternice de vânt şi condiţii de vreme severă în zonele înalte.(sursa:https://observatornews.ro/).

Mâine, valorile termice vor fi în creștere față de intervalul anterior. Temperaturile se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice datei în regiunile vestice și peste aceste valori în restul țării. Cerul va fi noros în jumătatea de nord-vest a teritoriului și temporar noros în sud-est. Precipitațiile se vor extinde treptat în vest, centru și nord-vest, precum și în toate zonele montane și submontane, unde local se vor acumula cantități de apă de 20-30 l/mp. La munte vor predomina ninsorile, iar în special în Munții Apuseni se va depune un strat consistent de zăpadă, cu grosimi în general de 15–25 cm. În Banat și pe arii restrânse în Moldova, Oltenia și Muntenia, precipitațiile vor fi mixte. În Maramureș, Transilvania, Crișana și jumătatea nordică a Olteniei vor predomina lapovița și ninsoarea, iar stratul de zăpadă va măsura, în general, între 5 și 15 cm. Pe alocuri, se va forma polei.