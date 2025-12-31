Mesajul premierului Ilie Bolojan de Anul Nou: Anul viitor am încredere că putem depăși greutățile și să facem din România un loc în care fiecare să-și poată clădi un viitor mai bun

Premierul Ilie Bolojan a transmis miercuri un mesaj adresat românilor cu ocazia Anului Nou. Premierul vorbește despre provocările anului care se încheie și oportunitățile care vor veni în 2026.

În mesajul publicat pe contul său de facebook, Ilie Bolojan vorbește despre faptul că 2025 a fost un an dificil, iar în 2026 își dorește să construiască, alături de români, o țară „în care fiecare să-și poată clădi un viitor mai bun”.

„Dragi români, Vă doresc multă sănătate și un an nou cu împliniri. Încheiem împreună un an dificil, în care a fost necesar să facem ordine în finanțe și să îndreptăm multe neajunsuri. Vă mulțumesc tuturor pentru efortul depus să vă susțineți familiile, pentru răbdare și pentru sacrificiile făcute.

Anul viitor am încredere că putem depăși greutățile și să facem din România, țara noastră, un loc în care fiecare să-și poată clădi un viitor mai bun. La mulți ani! Dumnezeu să aibă în pază toți românii de pretutindeni!”, a punctat premierul.

Citește și: Mehedinți: Accident cu doi răniți la Tâmna