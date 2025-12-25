Cod galben de viscol în jumătate de țară

Administrația Națională de Meteorologie a emis, joi, în prima zi de Crăciun, o avertizare nowcasting cod portocaliu de viscol în zonele de munte din două județe. În continuare rămâne valabil codul galben de ninsori, viscol și polei în jumătate de țară.

Până joi seara, ora 20.00, jumătatea sudică a țării se află sub cod galben de ninsori viscolite și polei.

Temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului cu viteze de 50…70 km/h. În prima parte a zilei de joi (25 decembrie) în Muntenia, sudul Olteniei și în nordul Dobrogei vântul va viscoli ninsoarea, iar vizibilitatea va scădea temporar sub 100 m. În Oltenia va continua să ningă viscolit până în seara zilei de joi (25 decembrie).

În vestul Carpaților Meridionali și în Oltenia se va depune strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 10 și 20 cm și izolat de peste 25 cm. Pe alocuri se va depune polei și se va forma ghețuș.