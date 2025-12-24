Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA: Statele Unite şi România au un parteneriat puternic, bazat pe valori comune

Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA, Michael Dickerson, a transmis un mesaj înaintea sărbătorilor, în care face referire la parteneriatul puternic dintre România şi Statele Unite, dar şi la valorile comune: pacea, familia şi angajamentul pentru libertate, potrivit news.ro.

”Bună ziua şi Crăciun fericit!”, îşi începe în limba română mesajul de sărbători Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA, Michael Dickerson.

Acesta s-a referit apoi la valorile comune care unesc România şi Statele Unite.

Privind înapoi la anul care a trecut, avem multe să sărbătorim. Statele Unite şi România au un parteneriat puternic şi în continuă creştere bazat pe valori comune şi interese strategice. Suntem uniţi de valorile pe care le sărbătorim în acest sezon: pacea, familia şi angajamentul pentru libertate. În timp ce preţuim momentele petrecute alături de cei dragi în perioada sărbătorilor, ne îndreptăm privirea şi către noul an. Anul 2026 marchează un moment important pentru America: 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii”, a mai transmis Michael Dickerson.

Acesta a afirmat că americanii abia aşteaptă să împărtăţească acest moment important cu prietenii şi aliaţii cei mai apropiaţi, precum România.

”Crăciun fericit şi sărbători fericite!”, a transmis Michael Dickerson în încheiere.