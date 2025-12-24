Accident extrem de grav în Italia: Un camion plin cu GPL a sărit în aer

Pe autostrada care leagă Milano de Napoli a avut loc un accident extrem de grav. La kilometrul 709, două camioane au intrat în coliziune frontală, iar unul dintre ele a explodat, pentru că transporta GPL.

Conform rapoartelor preliminare, nu au existat victime — șoferii au reușit să iasă la timp din cabine, dar explozia a fost una extrem de puternică.

🚨 A gas truck exploded on a highway in Italy — a fireball shot into the sky



A major crash occurred on the Milan–Naples highway. One of the trucks was carrying liquefied gas. The impact was so powerful that it triggered an explosion.



According to preliminary reports, there were… pic.twitter.com/PzvuSN9HlT — NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2025

Ca urmare a exploziei, o minge de foc s-a înălțat către cer, iar traficul în zonă a fost complet blocat.

Incidentul a avut loc pe Autostrada A1 Milano-Napoli, în apropierea kilmetrului 709, între Caianello și Capua, blocând autostrada în ambele sensuri și provocând perturbări semnificative.