De Magda Dragu
Accident extrem de grav în Italia: Un camion plin cu GPL a sărit în aer
Pe autostrada care leagă Milano de Napoli a avut loc un accident extrem de grav. La kilometrul 709, două camioane au intrat în coliziune frontală, iar unul dintre ele a explodat, pentru că transporta GPL.

Conform rapoartelor preliminare, nu au existat victime — șoferii au reușit să iasă la timp din cabine, dar explozia a fost una extrem de puternică.

Ca urmare a exploziei, o minge de foc s-a înălțat către cer, iar traficul în zonă a fost complet blocat.

Incidentul a avut loc pe Autostrada A1 Milano-Napoli, în apropierea kilmetrului 709, între Caianello și Capua, blocând autostrada în ambele sensuri și provocând perturbări semnificative.

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia.

Contactați-ne: [email protected]

