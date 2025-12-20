1.7 C
Craiova
sâmbătă, 20 decembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateRestaurant din Sao Paulo, „vizitat“ de o pumă

Restaurant din Sao Paulo, „vizitat“ de o pumă

De Magda Dragu
Restaurant din Sao Paulo, „vizitat“ de o pumă
Restaurant din Sao Paulo, „vizitat“ de o pumă

Alertă într-un restaurant din Sao Paulo, după ce o pumă a pătruns în clădire înainte de închidere.

O pumă a prins o ușă deschisă și a intrat în clădire, aproape de încheierea programului. Nu a ochit bucătăria, cum era de așteptat, ci s-a refugiat într-o debara, potrivit stirileptotv.ro
Angajații restaurantului, care are ca tematică epoca preistorică și dinozaurii, au alertat autoritățile.

Pompierii, ajutați de medici veterinari, au reușit să tranchilizeze animalul.

Puma a fost transportată la un cabinet medical, pentru o evaluare, și urmează să fie eliberată în sălbăticie.

Citeşte şi: 90 de mii de muncitori străini pot veni să lucreze în România

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA