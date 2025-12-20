Restaurant din Sao Paulo, „vizitat“ de o pumă

Alertă într-un restaurant din Sao Paulo, după ce o pumă a pătruns în clădire înainte de închidere.

O pumă a prins o ușă deschisă și a intrat în clădire, aproape de încheierea programului. Nu a ochit bucătăria, cum era de așteptat, ci s-a refugiat într-o debara, potrivit stirileptotv.ro

Angajații restaurantului, care are ca tematică epoca preistorică și dinozaurii, au alertat autoritățile.

Pompierii, ajutați de medici veterinari, au reușit să tranchilizeze animalul.

Puma a fost transportată la un cabinet medical, pentru o evaluare, și urmează să fie eliberată în sălbăticie.

