90 de mii de muncitori străini pot veni să lucreze în România

Ministerul Muncii aprobă un nou contingent de angajați din afara Uniunii Europene. 90 de mii de muncitori străini pot veni, anul viitor, să lucreze la noi în țară

E vorba de cei interesați să-și găsească un job, în special în domenii cu deficit de forță de muncă. Numărul este însă în scădere față de cel stabilit anul trecut, când plafonul a fost de 100 de mii de persoane, conform stirileprotv.ro

Potrivit Inspectoratului General pentru Imigrări, în prezent, peste 120 de mii de cetățeni din afara Uniunii au drept de ședere în România, în scop de angajare.

Cei mai mulți provin din Nepal, Sri Lanka sau India și sunt angajați în construcții, industrie sau horeca.

