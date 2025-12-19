Cât va fi punctul de amendă în 2026

Ministerul Muncii a pus, vineri, în transparenţă proiectul privind creşterea salariului minim brut pe ţară, de la 4.050 lei lunar la 4.325 de lei, începând cu 1 iulie 2026, ceea ce reprezintă o creştere de 6,8 %, faţă de luna iunie 2026.

Odată cu creșterea salariului minim, vor crește și amenzile pentru șoferi, în condițiile în care punctul de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut, potrivit anten3.ro

Dacă astăzi un punct de amendă este 202,5 lei, începând cu 1 iulie 2026 el devine 216,2, dacă nu vor exista și alte modificări legislative.

Clasele de sancțiuni pentru șoferii care încalcă regulile rutiere

În funcție de gravitatea abaterilor din trafic, clasele de sancțiuni pentru șoferii care încalcă regulile rutiere vor fi următoarele:

clasa I – 2 sau 3 puncte-amendă, respectiv 432,50 – 648,75 lei;

clasa a II-a – 4 sau 5 puncte-amendă, respectiv 865,00 – 1.081,25 lei;

clasa a III-a – de la 6 la 8 puncte-amendă, respectiv 1.297,50 – 1.730 lei;

clasa a IV-a – de la 9 la 20 puncte-amendă, respectiv 1.946,25 – 4.325 lei;

clasa a V-a (aplicată persoanelor juridice) – de la 21 la 100 puncte-amendă, respectiv 4.541,25 – 21.625 lei.

Un șofer de tir care circulă cu ITP-ul expirat, sancțiune care face parte din clasa IV, ar primi amendă între: 1.946,25 – 4.325 lei.

Nerespectarea semnalizării rutiere se va sancționa de la 1 iulie cu amendă cuprinsă între 1.297,50 – 1.730 lei, amendă specifică pentru clasa a III-a de sancțiuni.

Șoferii care sunt prinși cu folosirea telefonului mobil în timpul condusului vor fi sancționați cu amenzi cuprinse între 865 – 1.081,25 lei.

Pentru nerespectarea regulilor privind centura de siguranță, se vor aplica amenzi cuprinse între 432,50 – 648,75 lei.

