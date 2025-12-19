A murit Prof. univ. dr. Mircea Coșea

O zi tristă. Profesorul universitar dr. Mircea Coșea ne-a părăsit. O pierdere pentru noi toți. Dincolo de meritele incontestabile ale domniei sale, Profesorul univ. dr. Mircea Coșea a fost un Om extraordinar, tributar prieteniei și optimismului. Nu s-a lăsat niciodată bătut. Întotdeauna a sperat cu luciditate că lucrurile pot fi îndreptate.

O dovadă este și postarea sa de pe pagina de Facebook din data de 4 decembrie: “Săptămâna trecută am avut probleme de sănătate, ceea ce nu este surprinzător la vârsta mea. Am fost internat la Spitalul Floreasca, etajul 2 salonul 227. Domnul prof. dr. Mircea Beuran, președintele Academiei de Științe Medicale, m-a ”reparat” și de această dată. Îi mulțumesc, îl admir, îi sunt recunoscător, dar nu despre domnia sa vreau să vorbesc de această dată.

Stimați prieteni, sănătatea este mai bună decât toate, dar uneori ea depinde nu doar de știința medicală, ci și de modul cum aceasta este aplicată. În cazul de față am văzut și am simțit pe propria piele cum știința eminentului profesor s-a aplicat de către o categorie puțin cunoscută a mediului sanitar, aceea a asistenților medicali.

Cum spuneam, am fost internat în salonul 227 etaj 2 Floreasca. Este un salon post operatoriu cu 10 paturi. Meseria mea, care timp de aproape 60 de ani mi-a intrat în sânge, nu m-a lăsat ca între branule, perfuzii și colectări să nu ”analizez” modul cum funcționează sistemul sanitar, pe un eșantion reprezentat de salonul cu pacienți aflați în chinurile durerilor și stresului post operatoriu.

Concluzia: surprinzătoare, dar adevărată: o săptămână, 24 din 24 am asistat la o activitate de excelență.

Doamnele și domnișoarele asistente au performat la cel mai înalt nivel de competență, de responsabilitate și de comportament super civilizat, de o empatie permanentă față de fiecare pacient în parte. Dacă nu ar fi aparent incompatibilă cu ”spitalul”, pot spune că își practică meseria cu eleganță.

De ziua României, fiind pacient, m-am simțit și eu mândru că sunt român pentru că beneficiam de înalta calitate a muncii unor românce: doamnele și domnișoarele asistente medicale”.

A fost omul care a pus românul pe primul loc și l-a apărat. Niciodată nu s-a ferit să pună „degetul pe rană”, subliniind clar gravele erori în conceperea și aplicarea politicilor economice de dezvoltare a României. A demonstrat, fără echivoc, că cetățenii au fost victimele acestora și că ei nu pot fi învinovățiți pentru situația actuală. Într-un editorial din Curierul Național, ziar al cărui constant prieten și colaborator a fost, Prof.univ.dr. Mircea Coșea menționa următoarele: „A spune că cetățeanul este vinovat de actuala situație deplorabilă a economiei pentru că trăiește peste posibilități ar fi o glumă bună dacă nu ar fi o încercare cinică de a mistifica realitatea și de a ascunde pe adevărații vinovați.

Vinovată este lipsa de profesionalism, de strategie și de viziune a decidenților politici, a gradului exacerbat de politizare, ca și reținerea sistemului bancar românesc de a se implica mai activ în finanțarea mediului de afaceri.

Trăim în democrație, unde libertatea de opinie este apreciată și respectată.”

Întotdeauna a îndemnat decidenții politici la luciditate și viziune. Nu întâmplător, ca inițiator al Programului de Privatizare în Masă – MEBO, a ales ca identitate vizuală „Gânditorul de la Hamangia”. Era convins că modelul privatizării, implicarea salariaților în acest important proces puteau conduce la o veritabilă restructurare a economiei românești dând un impuls important pieței de capital. Dar pentru ca aceste lucruri să se întâmple, Prof. Mircea Coșea cerea o gândire lucidă în implementarea reformelor. Din păcate nu a fost ascultat, deși a fost generos în a oferi decidenților analize și soluții tuturor decidenților politici.

Sunt motive pentru ca măcar de acum încolo, in memoriam, cei care conduc destinele României să recitească cărțile Profesorului Universitar Doctor Mircea Coșea, să revadă și să înțeleagă ideile expuse și să le pună în practică. Cum? Pur și simplu cu luciditate bazată pe realitățile actuale cu o gândire de perspectivă asupra viitorului României.

Drum lin spre stele, Domnule Profesor univ. dr. Mircea Coșea! Dumnezeu să vă odihnească în pace!