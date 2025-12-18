Warner Bros Discovery respinge oferta de preluare ostilă a Paramount: Nu oferă garanţii financiare adecvate

Consiliul Warner Bros Discovery a respins miercuri oferta de preluare ostilă, în valoare de 108,4 miliarde de dolari, a Paramount Skydance, afirmând că aceasta nu a oferit garanţii financiare adecvate, informează Reuters.

Într-o scrisoare adresată acţionarilor, divulgată într-un document oficial, consiliul de administraţie a scris că Paramount a „indus în eroare în mod constant” acţionarii Warner Bros, afirmând că oferta sa de 30 de dolari pe acţiune este garantată în totalitate sau „susţinută” de familia Ellison, condusă de miliardarul şi CEO-ul Oracle, Larry Ellison. „Nu este şi nu a fost niciodată”, a scris consiliul de administraţie despre garanţia ofertei Paramount, menţionând că oferta prezenta „numeroase riscuri semnificative”.

Consiliul consideră că oferta Paramount este „inferioară” acordului de fuziune cu Netflix. Oferta Netflix, de 27,75 dolari pe acţiune pentru studiourile de film şi televiziune Warner Bros, biblioteca sa şi serviciul de streaming HBO Max, este un acord obligatoriu care nu necesită finanţare prin capitaluri proprii şi are angajamente solide în materie de datorii, arată consiliul de administraţie al Warner Bros.

Warner Bros nu a stabilit încă o dată pentru votul acţionarilor cu privire la tranzacţie, dar este de aşteptat ca acesta să aibă loc undeva în primăvară sau la începutul verii, a declarat preşedintele său, Samuel Di Piazza, într-un interviu acordat CNBC.

Netflix a salutat măsura

Netflix a salutat măsura. „Consiliul Warner Bros Discovery a reafirmat că acordul de fuziune al Netflix este superior şi că achiziţia noastră este în interesul acţionarilor”, a declarat co-preşedintele Ted Sarandos într-un comunicat.

Netflix era deja în discuţii cu Departamentul de Justiţie al SUA şi Comisia Europeană, a declarat celălalt director al companiei, Greg Peters, pentru CNBC, exprimându-şi în acelaşi timp încrederea că autorităţile de reglementare vor considera tranzacţia ca fiind în favoarea consumatorilor şi a creşterii economice.

În urma acestor informaţii, acţiunile Warner Bros au scăzut cu 1,4%, la 28,5 dolari, în tranzacţiile prepiaţă, în timp ce Netflix a câştigat 1,5% şi Paramount a scăzut cu 1,8%.

Firma ginerelui lui Donald Trump s-a retras din oferta

Affinity Partners, firma de investiții a lui Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump, s-a retras din alianța cu Paramount tot miercuri, înainte ca WBS să facă anunțul că respinge oferta de preluare ostilă lansată de Paramount Skydance pentru Warner Bros Discovery, relatează CNBC.

„Cu doi competitori puternici care concurează pentru a asigura viitorul acestui activ american unic, Affinity a decis să nu mai continue urmărirea acestei oportunități”, a declarat un purtător de cuvânt al Affinity într-un comunicat.

„Dinamicile investiției s-au schimbat semnificativ de când ne-am implicat inițial, în octombrie”, a spus purtătorul de cuvânt. „Continuăm să credem că există o rațiune strategică solidă pentru oferta Paramount”, a mai adăugat acesta.

Rolul Affinity în oferta ostilă a Paramount a devenit cunoscut pe 8 decembrie, când Paramount Skydance a anunțat o ofertă integral în numerar, de 30 de dolari pe acțiune, pentru toate acțiunile Warner Bros Discovery.

Oferta în valoare de 108 miliarde de dolari a fost făcută direct acționarilor companiei, spre deosebire de cea a Netflix, care a ajuns la un acord de preluare cu Consiliul de Administrație al Warner Bros Discovery.

Saga vânzării Warner Bros către Netflix

Oferta Paramount Skydance, compania media a miliardarului David Ellison – fiul fondatorului Oracle Larry Ellison, a venit la câteva zile după ce gigantul de streaming Netflix a anunțat că a ajuns la un acord pentru a cumpăra studioul de film al WBD, televiziunea HBO și serviciul de streaming HBO Max.

Warner Bros intenționează să separe Discovery Global, care include un portofoliu amplu de rețele de televiziune cu plată, printre care CNN și TNT.

Trump a declarat săptămâna trecută că acordul propus de Netflix, care necesită aprobarea autorităților de reglementare, „ar putea fi o problemă”, din cauza cotei de piață pe care Netflix ar ajunge să o dețină. Trump a spus că va fi implicat în procesul de aprobare a acordului iar ulterior a sugerat puternic că este înclinat să respingă tranzacția.

Valoarea monetară a rolului Affinity în oferta Paramount nu a fost dezvăluită într-un document depus săptămâna trecută de Paramount Skydance la Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) din SUA.

Totuși, documentul depus la SEC menționa că, pe lângă angajamentele asumate de Affinity și RedBird Capital Partners, exista un angajament de 1 miliard de dolari din partea Tencent, precum și un „angajament agregat de 24 de miliarde de dolari din partea a trei fonduri suverane de investiții din” statele din Golf Arabia Saudită, Qatar și Abu Dhabi.

