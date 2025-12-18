ANRE a amendat cu 54,5 milioane de lei trei producători de gaze offshore care nu au vândut gazul la prețul reglementat

ANRE a amendat producătorii de gaze offshore Black Sea Oil and Gas, Petro Ventures Resources și Gas Plus Dacia cu suma totală de 54,5 milioane de lei, adică peste 3% din cifrele lor de afaceri din 2024. Amenda vine după ce au vândut gaze la un preț mai mare decât cel stabilit de stat. Compania cu care acești producători au contract este Engie, unul dintre cei mai mari furnizori de gaze din România.

Black Sea Oil and Gas (BSOG) a fost amendată cu 37,1 milioane de lei, Petro Ventures – cu 11,5 milioane de lei, iar Gas Plus Dacia – cu 5,8 milioane de lei.

În 2022, statul a plafonat prețul la care producătorii de gaze vând către furnizori la prețul de 150 de lei pe MWh. Din 2024, acest plafon a scăzut la 120 lei pe MWh, informeaza hotnews.ro.

Aceste societăți au fost repetat sancționate începând cu anul 2022, pentru aceeași faptă, a declarat președintele ANRE, George Niculescu.

„ANRE a decis să aplice o amendă de 3% din cifra de afaceri“

„Decizia lor de a nu vinde gazul extras din perimetrele offshore la prețul reglementat stabilit prin lege reprezintă o gravă abatere de la cadrul legislativ și de reglementare în vigoare. ANRE a decis să aplice o amendă de 3% din cifra de afaceri, totalul însumând aproape 10 milioane de euro. Am fost și sunt un susținător al exploatărilor de gaz offshore. Asta nu înseamnă că osffshore-ul Mării Negre trebuie să devină un fel de Est Sălbatic, în care operatorii economici aleg să nu respecte legea”, a precizat Niculescu.

Cele trei companii sunt asociate în proiectul de gaze offshore Midia Gas Development

ANRE nu a precizat care a fost efectul pentru piață sau pentru consumatori al acestui comportament al producătorilor de gaze sancționați.

Cele trei companii sunt asociate în proiectul de gaze offshore Midia Gas Development. BSOG este operatorul, cu 70% din concesiune, în timp ce Petro Ventures deține 20%, iar Gas Plus Dacia – 10%.

În 2018, BSOG a semnat un acord pe 10 ani cu furnizorul de gaze Engie, care va cumpăra gazele extrase din perimetrul Midia.

Engie este unul dintre cei mai mari furnizori de gaze din România pentru populație

Engie este unul dintre cei mai mari furnizori de gaze din România pentru populație. Prețul final plătit de consumatori este și el plafonat din 2022, la 0,31 lei/kWh, deci nu a fost afectat în mod direct de comportamentul producătorilor.

Schema de plafonare/compensare stabilită de stat presupune plafonarea prețului și acoperirea de la bugetul de stat a diferenței față de prețul de vânzare. ANRE nu a precizat dacă Engie a cerut decontarea unei diferențe mai mari de bani de la bugetul de stat.

Citeşte şi: Biroul Politic Naţional al PNL a validat acordul din coaliţia de guvernare