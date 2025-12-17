Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei în cazul în care președintele Vladimir Putin va respinge acordul de pace cu Ucraina, scrie Bloomberg News, citând surse familiarizate cu subiectul.

Informația, dezvăluită de agenția Bloomberg, vine în contextul în care Casa Albă face presiuni pentru o soluție negociată care să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Potrivit Bloomberg, administrația Trump ia în considerare opțiuni precum vizarea navelor din așa-numita flotă fantomă de petroliere a Rusiei, utilizate pentru transportul petrolului Moscovei, și a comercianților care facilitează tranzacțiile.

Noile măsuri ar putea fi anunțate încă din această săptămână, se arată în raport.

Într-o reacție la această informație, Kremlinul a spus miercuri că orice sancțiuni dăunează eforturilor de îmbunătățire a relațiilor dintre SUA și Rusia.

Proiect de lege care ar impune sancțiuni specifice oricărei persoane care comercializează petrol rusesc

În paralel cu relatarea Bloomberg, un grup bipartid format din patru senatori americani a prezentat pe 16 decembrie Legea privind reducerea profiturilor din petrolul rusesc (DROP) din 2025, un proiect de lege care ar impune sancțiuni specifice oricărei persoane care comercializează petrol rusesc, scrie Kyiv Independent.

Proiectul de lege a fost prezentat de republicanul Dave McCormick, democrata Elizabeth Warren, democratul Chris Coons și republicanul Jon Husted. Dacă va fi adoptat, acesta l-ar obliga pe președintele american Donald Trump să sancționeze în termen de 90 de zile orice cumpărători, transportatori sau facilitatori de produse petroliere rusești.

Sancțiunile ar exclude efectiv orice comercianți de petrol rusesc din sistemul financiar american.

Casa Albă face din nou presiuni pentru o soluție negociată care să pună capăt războiului

Dezvăluirea Bloomberg și noul proiect de lege vin în contextul în care Casa Albă face din nou presiuni pentru o soluție negociată care să pună capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

Emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au purtat două runde de negocieri la Berlin, în perioada 14-15 decembrie, cu o echipă ucraineană condusă de președintele Volodimir Zelenski.

Deși Trump a făcut din încheierea unui acord de pace în Ucraina o prioritate a administrației sale, el a ezitat să impună sancțiuni economice majore împotriva Rusiei.

În octombrie 2025, Trump a impus primele sancțiuni împotriva Rusiei din mandatul său

În octombrie 2025, Trump a impus primele sancțiuni împotriva Rusiei din mandatul său, vizând giganții petrolieri Rosneft și Lukoil.

Măsurile au înghețat activele companiilor din SUA și au amenințat cu sancțiuni secundare entitățile străine care colaborează cu acestea, dar Washingtonul a prelungit o derogare care permite stațiilor de benzină Lukoil din străinătate să rămână în funcțiune până la sfârșitul lunii aprilie 2026.

Un alt proiect de lege bipartizan privind sancțiunile, separat de Legea DROP, a fost puternic modificat la cererea administrației, acordându-i lui Trump puteri extinse de a renunța la sancțiuni. Proiectul de lege privind sancțiunile, sponsorizat de senatorii Lindsey Graham și Richard Blumenthal, a fost blocat în Congres.

