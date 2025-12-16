UE renunță la obiectivul vehiculelor complet electrice în 2035

Din cauza crizei cu care se confruntă sectorul în Europa, Uniunea Europeană (UE) a renunţat marţi să impună constructorilor de automobile să treacă la electric în 2035 – o măsură de mediu-far -, relatează AFP.

Constructorii vor putea, astfel, să continue să vândă după acest termen – o parte limitată – de maşini noi echipate cu motoare termice sau hibride, cu rezerva de a respecta multiple condiţii şi anume să compenseze emisiile de dioxid de carbon (CO 2 ) care rezultă din aceste ”felxibilităţi”, precizează Comisia Europeană (CE).

Prin ”relaxarea” obiectivului din 2035, UE nu renunţă la ambiţiile sale în lupta împotriva modificărilor climatice, ci adoptă o abordare ”pragmatică” împotriva dificultăţilor cu care se confruntă industria automobilului, a apărat comisarl francez Stéphane Séjourné – care a patronat acest plan – într-un interviu acordat AFP.

”Obiectivul rămâne acelaşi. Flexibilităţile sunt realităţi pragmatice din perspectiva aderării consumatorilor şi difcultăţilor constructorilor de a popune pe piaţă vehicule 100% electrice în 2035”, declară el.

Interzicerea vânzării de maşini cu motor termic începând din 2035 era o măsură emblematică

Interzicerea vânzării de maşini cu motor termic începând din 2035 era o măsură emblematică a marelui ”Pact Verde European” menit să ajute UE să-şi respecte angajamentul de atinge neutralitatea carbonului în 2050.

Însă, Europa, din cauza concurenţei Chinei şi tensiunilor comerciale cu Statele Unite, a amânat deja sau a ”relaxat” în ultimele luni mai multe măsuri în lupta împotriva modificărilor climatice, într-un viraj ”probusiness” asumat.

În locul interzicerii maşinilor noi cu motor termic, care era prevăzută la acest termen, constructorii urmează să reducă cu 90% emisiile de CO2 ale vânzărilor lor faţă de nivelul din 2021 şi să compenseze restul de 10% de emisii rămase.

Bruxellesul dă asiigurări că, în acest fel, sectorul va fi decarbonatat 100% la acest orizont de timp.

Constructorii din Europa cereau ”flexibilităţi” de luni de zile

Constructorii din Europa cereau ”flexibilităţi” de luni de zile, în contextul în care sunt afectaţi de vânzări slabe pe termen lung, în timp ce partea de piaţă a modelelor electrice a rivalilor lor chinezi – inclusiv BYD – oferă preţuri atractive.

Aceste relaxări au fost negociate intens – până în ultimul moment – între Comisia Europeană şi statele membre UE care încercau să-şi apere mai bine interesele industriilor respective.

Pe de o parte, un bloc de ţări – cu Germania şi Italia în frunte – apăra în cor şi ţipând o ”neutralitate tehnologică”, adică menţinerea după 2035 a motoarelor termice, promovând tehnologii mai economice în CO 2 (vehicule hibride reîncărcabile, vehicule electrice echipate cu prelungitori ai autonomiei, între altele) şi folosirea unor carburanţi alternativi.

