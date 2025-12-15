Spania: Premierul anunţă lansarea unui abonament unic la transportul rutier și feroviar în întreaga țară

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anunţat luni o nouă măsură socială destinată să ajute populaţia care se confruntă cu creşterea costului vieţii. Este vorba despre lansarea, începând din luna ianuarie, a unui abonament lunar pentru călătorii la nivel naţional, în valoare de 60 de euro, informează AFP, preluată de Agerpres.

„Toţi cetăţenii vor putea achiziţiona un abonament care le va permite să călătorească în toată ţara şi să utilizeze toate trenurile de distanţă medie, trenurile de periferie şi autobuzele naţionale pentru un preţ unic de 60 de euro pe lună pentru adulţi”, a declarat prim-ministrul spaniol într-o conferinţă de presă.

Preţul va fi redus la „30 de euro pentru tinerii sub 26 de ani”

Preţul va fi redus la „30 de euro pentru tinerii sub 26 de ani”, a precizat premierul spaniol, în ideea de a facilita „accesul la la transportul public cu preţuri accesibile în întreaga ţară”.

Sanchez nu a specificat cât va costa această iniţiativă guvernul central de la Madrid, într-un moment în care puterea executivă încearcă să liniştească publicul în faţa inflaţiei, aflată în prezent la 3%.

„Acesta este un angajament puternic faţă de mobilitatea durabilă”, a continuat premierul socialist, a cărui ţară se află în prima linie a schimbărilor climatice, subliniind „economii pentru numeroase familii” şi lăudând „o măsură transformatoare şi esenţială pentru viaţa de zi cu zi a cetăţenilor noştri”.

Două milioane de oameni vor putea ajunge mai uşor la muncă în fiecare lună

În total, „două milioane de oameni vor putea ajunge mai uşor la muncă în fiecare lună, se vor putea întoarce acasă şi îşi vor putea desfăşura activităţile zilnice”, a declarat Sanchez. El a precizat că această ofertă va intra în vigoare „din a doua jumătate a lunii ianuarie”.

În Germania, un abonament lunar de transport – al cărui preţ va creşte la 63 de euro de la 1 ianuarie – este oferit din luna mai 2023, oferind acces nelimitat la autobuze, metrou, trenuri locale şi regionale, cu excepţia trenurilor de mare viteză.

Citeşte şi: Moţiunea simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a trecut cu votul aliaților PSD