Sindicatele cer guvernului să majoreze salariul minim

Membrii Consiliului General al CNS Cartel ALFA au trimis o scrisoare deschisă premierului Ilie Bolojan, în care au solicitat guvernului majorarea salariului minim pe economie, scrie Ziare.com.

„Consensul aparent obținut în cadrul coaliției pentru măsurile pe care le susțineți ca Prim Ministru nu trebuie confundat cu susținerea cetățenilor pentru aceste măsuri; Mai mult decât atât, acest consens și aparenta susținere, se reflectă în mass-media prin controlul deținut de partide asupra principalelor canale mediatice, și nu trebuie confundat cu acordul cetățenilor pentru măsurile luate de actualul guvern. Dacă nu înțelegeți acest lucru, vă aflați pe o pistă greșită și într-o gravă eroare.

„Măsurile propuse de actualul guvern, sub pretextul “salvării țării” sunt extrem de nocive“

Măsurile propuse de actualul guvern, sub pretextul “salvării țării” sunt extrem de nocive, duc la sărăcirea populației și creează dificultăți majore pentru activitatea economică cu consecințe pe termen mediu și lung”, au transmis sindicaliștii.

„Asistăm la reducerea veniturilor salariale, inclusiv prin reducerea sporurilor (care ar fi trebuit sa fie corelate cu condițiile de muncă), înghețarea salariilor personalului bugetar și a pensiilor, reduceri mascate de personal și intenția de înghețare a tuturor veniturilor;

În același timp și în sens opus, continuă cheltuielile deșănțate a instituțiilor bugetare cu achiziții de servicii și produse nejustificate în perioada de criză națională; măsurile pentru diminuarea marii evaziuni și colectarea la buget se lasă așteptate, iar privilegiile categoriilor protejate politic rămân în cea mai mare parte neatinse;

Astfel, aplicarea măsurilor de austeritate se face numai pentru salariați, pensionari, simpli cetățeni, prin:

creșterea taxelor:

scăderea salariilor;

înghețarea salariilor și a pensiilor în plată;

menținerea inflației ridicate;

lipsa de măsuri pentru menținerea costului de trai în limite suportabile (energie, locuire, alimente);

intenția de înghețare a salariului minim pe economie garantat în plată; prin blocarea reformei fiscale pentru alinierea la prevederile Cartei sociale europeane și ale Convenției nr. 102 a Organizației Internaționale a Muncii, documente ratificate de statul român, conform cărora contribuția lucrătorului la totalul cheltuielilor sociale nu trebuie să depășească 50% din acestea, ceea ce nu este cazul în România, unde contribuția lucrătorilor acoperă 83% din necesarul fondului de pensii și 64% din necesarul fondului de sănătate, principalele cheltuieli sociale”, se mai arată în comunicatul de presă.

Sindicaliștii cer creșterea salariului minim

Sindicaliștii cer creșterea salariului minim „la cel puțin valoarea de 4.350 lei”.

„Domnule Prim Ministru,

Trebuie să aveți politici echilibrate pentru țară, care să urmărească realizarea justiției sociale, nu măsuri protecționiste pentru grupurile de interese.

Nu trebuie să urâți lucrătorii și cetățenii țării pe care o conduceți temporar.

Față de analiza de mai sus, membrii Consiliului General al Confederatiei Naționale Sindicale “Cartel ALFA” vă solicită creșterea salariului minim garantat în plată, conform legii în vigoare, la cel puțin valoarea de 4.350 lei”, au mai transmis sindicaliștii.

