Proiect de interconectare electrică Austria-Ungaria-România. România va putea importa energie mai ieftină din Vest

La Consiliul Miniștrilor Energiei de la Bruxelles a fost anunțat proiectul de interconectare electrică Austria-Ungaria-România, parte din cele 8 autostrăzi energetice aprobat de Comisia Europeană. România va putea importa energie mai multă și mai ieftină din Vestul Europei.

Ministrul Energiei anunţă astfel că, în perioadele în care cererea este mare și depășește producția locală, putem importa energie mai ieftină, pentru a plăti în cele din urmă și facturi mai mici.

Inițiativa urmărește scăderea prețurilor și reducerea diferențelor față de europa centrală

România e conectată la Vest în principal prin Ungaria, însă proiectul urmărește o conexiune mai bună, mai departe, către Austria, pentru a ajunge la energie ieftină din țări precum Franța sau Danemarca. Inițiativa urmărește scăderea prețurilor și reducerea diferențelor față de europa centrală – o piață în general mai ieftină, conform stirileprotv.ro.

Potrivit ministrului Energiei, împreună cu omologii din Austria și Ungaria, a fost pregătit un memorandum prin care cele trei țări să poată începe acest proiect de conectare cu Europa de Vest. Proiectul este pe lista celor 8 autostrăzi energetice adoptat de Comisia Europeană.

Finanțarea la nivel european pentru autostrăzile energetice ar ajunge la 1,2 trilioane de euro

”Avem pe de o parte interconectorul Austria-Ungaria-România, avem ruta transbalcanică și foarte important avem coridorul verde care va fi finanțat în acest proiect, în care România este capătul de pod al Europei pentru energie ieftină adusă din Azerbaigean, Georgia prin Marea Neagră”, a spus Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

În total, finanțarea la nivel european pentru autostrăzile energetice ar ajunge la 1,2 trilioane de euro, până în 2040.

Citeşte şi: Începe o nouă sesiune a programului „Rabla”