Nicușor Dan: Voi acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept

Președintele Nicușor Dan a anunțat că pleacă la summitul de la Helsinki, dar a precizat că va purta cu el „îngrijorările societății legate de funcționarea justiției, pe care le împărtășesc”.

Într-o perioadă în care problema independenței justiției este în prim planul agendei publice, Nicușor Dan a evidențiat că „problemele semnalate în spațiul public sunt grave, dar au rezolvare” și a reiterat rolul său în protejarea instituțiilor: „În limitele atribuțiilor mele constituționale, voi acționa pentru apărarea independenței justiției și a statului de drept. Statul de drept nu este negociabil” – a scris șeful statului pe platforma X.

Președintele a mai subliniat că respectul României în plan internațional depinde de corectitudinea și credibilitatea instituțiilor interne: „Pentru ca România să fie un stat respectat în plan extern, trebuie să aibă, înainte de toate, instituții corecte, credibile și funcționale în interior. Cele două obiective nu se exclud, ci se susțin reciproc”.

Președintele a încheiat mesajul amintind că stabilitatea și securitatea statului „încep din interior”, reafirmând importanța reformelor și a unei funcționări transparente a sistemului judiciar.

Cinci zile de proteste în București și în țară pentru justiție independentă

Declarațiile vin după avalanșa de proteste survenite în urma documentarului Recorder „Justiție Capturată„, transmis și la TVR săptămâna trecută.

Numărul tot mai mare de achitări, de procese încheiate prin prescripţie sau de infirmări ale unor decizii definitive conturează concluzia sumbră a documentarului realizat de Recorder: justiţia din România a fost capturată.

În documentar apar mai mulţi procurori şi judecători, unii cu identitatea protejată, care dezvăluie modul în care conducerea Curţii de Apel Bucureşti schimba în mod curent judecătorii din completuri pentru a obţine decizii favorabile unor persoane acuzate de corupţie.

Printre dosarele analizate se numără cele ale lui Marian Vanghelie, Cristian Burci şi Puiu Popoviciu.

Duminică seară, a fost a cincea seară de proteste în București și în țară pentru justiție independentă. Oamenii cer rezolvarea problemelor reclamate chiar de unii magistrați. Mesajele sunt clare: fără corupție, justiție corectă și demiterea celor responsabili de problemele grave din instanțe.

