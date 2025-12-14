Studenți împușcați în timp ce dădeau examen

Peste 400 de polițiști au fost mobilizați sâmbătă pentru a căuta suspectul într-un atacat armat la Universitatea Brown din Rhode Island, care s-a soldat cu moartea a doi studenți și rănirea altor nouă persoane la această instituție din Ivy League, au declarat oficialii americani, informează Reuters.

Cu două zile înainte, în campusul Brown a avut loc un incident. Un student a fost oprit de un bărbat, în civil, care s-a recomandat ca fiind de la forțele de ordine federale și a vrut să-l ridice pe student. Bărbatul avea cătușe și pistol. Studentul a refuzat și bărbatul a plecat. În SUA, până de curând nu existau scene în care oameni în civil să facă razii. Poliția nu a comunicat dacă există o corelație între incidentul bizar și atacul recent, soldat cu victime umane.

Atacatorul nu a fost prins

Atacul a avut loc la 4 după-amiaza, ora locală. Universitatea Brown din Providence a rămas închisă după ce un suspect înarmat a pătruns într-o clădire în care studenții susțineau examene, a ucis doi dintre ei și a rănit cel puțin 8 oameni. Și la ora transmiterii știrii studenții au fost îndemnați să rămână în camere, pentru că atacatorul nu a fost prins.

Oficialii au declarat că atacatorul a fugit după ce a împușcat studenți în clădirea de inginerie Barus & Holley a Universității Brown, unde ușile exterioare erau descuiate în timpul examenelor.

SUA, patria atacurilor armate

Președintele Donald Trump a declarat reporterilor la Casa Albă că a fost informat cu privire la situație, pe care a calificat-o drept „teribilă”. „Tot ce putem face în acest moment este să ne rugăm pentru victime și pentru cei care au fost grav răniți.”

În comparație cu multe țări, împușcăturile în masă în școli, la locul de muncă și în lăcașurile de cult sunt mai frecvente în SUA, care are unele dintre cele mai permisive legi privind armele din lumea dezvoltată. În 2025, au fost 389 de atacuri armate în masă în Statele Unite, inclusiv șase împușcături în școli.