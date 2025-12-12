CCR amână verdictul în cazul Legii Prosumatorului, A.P.C.E. cere preschimbarea termenului

Curtea Constituțională a României a decis să amâne pronunțarea asupra Legii Prosumatorului cu 55 de zile, în contextul unor sesizări care au blocat aplicarea acestui act normativ adoptat în unanimitate pe 15 octombrie 2025. Amânarea intervine într-o perioadă sensibilă pentru sistemul legislativ și energetic al țării, afectând direct peste 600.000 de români care produc și consumă propria energie.

A.P.C.E. solicită urgentarea judecății

Asociația Prosumatorilor și Comunităților de Energie (A.P.C.E.) a transmis Curții Constituționale o cerere motivată de preschimbare a termenului de judecată, propunând începutul lunii ianuarie 2026. Potrivit președintelui A.P.C.E., Dan Pîrșan, întârzierea afectează direct prosumatorii și menținerea unui sistem european de normalitate în România.

„Legea este așteptată de peste doi ani și jumătate de către prosumatori, pentru revenirea la normalitatea europeană. Este esențial ca judecătorii să țină cont de impactul direct asupra a peste jumătate de milion de români”, a declarat Pîrșan.

Sesizarea și impactul asupra legislației

Blocajul legislativ provine de la juriști ai unor companii energetice, preocupați mai mult de pierderile financiare decât de conformitatea constituțională a legii. A.P.C.E. a transmis CCR un material de tip amicus curiae, demonstrând că Legea Prosumatorului respectă legislația europeană și este indispensabilă pentru aplicarea unor drepturi deja implementate în alte state membre UE.

Legea introduce o serie de măsuri considerate normale în restul Uniunii Europene:

compensare lunară, nu la doi ani;

posibilitatea compensării pe mai multe locuri de consum;

obligativitatea facturării lunare;

eliminarea mecanismului prin care prosumatorii au fost transformați în finanțatori fără cost ai furnizorilor de energie.

Impactul asupra românilor și al companiilor

A.P.C.E. subliniază că legea nu protejează interesele companiilor din energie, ci drepturile cetățenilor care produc energie proprie. În plus, întârzierea adoptării a fost, potrivit asociației, una voită în comisiile parlamentare, în ciuda faptului că legea a fost votată în unanimitate de Camera Deputaților.

„Dacă legea ar fi declarată neconstituțională, toți parlamentarii ar fi votat fără cunoștință de cauză sau ar fi avut intenții rele. Aceasta ar fi o situație fără precedent”, a declarat Dan Pîrșan.

Argumente pentru preschimbarea termenului

A.P.C.E. a solicitat CCR să urgenteze judecata având în vedere:

impactul substanțial asupra unui număr considerabil de persoane;

natura juridică și lipsită de complexitate a criticilor ridicate;

obligațiile europene cu aplicare imediată începând cu anul 2026;

principiile constituționale ale celerității și securității raporturilor juridice.

„Solicităm Curții Constituționale preschimbarea termenului de judecată stabilit pentru 4 februarie 2026 și stabilirea unui termen mai apropiat, preferabil în prima parte a lunii ianuarie”, a conchis Pîrșan.

