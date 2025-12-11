6.2 C
Craiova
joi, 11 decembrie, 2025
Noiembrie 2025, una dintre cele mai ploioase luni din ultimele decenii

De Daniela Moise

Luna noiembrie 2025 a fost mult mai caldă decât în mod normal, dar și de două ori mai ploioasă. Cel mai mult a plouat la stația meteo Rânca, aproape 400 l/mp, dar au fost și locuri unde a plouat de patru ori mai mult decât media, arată caracterizarea publicată de ANM.

Luna noiembrie a început cu zile extrem de calde, maximele fiind și cu 12 grade Celsius peste normal.

Cantitatea totală de precipitații medie pe țară din luna noiembrie 2025 a avut valoarea de 79,5 mm, fiind cu 97% mai mare față de mediana intervalului de referință standard (1991 – 2020) .

Astfel, luna noiembrie 2025 se clasează pe locul 4 în topul celor mai ploioase luni noiembrie din perioada 1961-2025. Pe primele trei locuri se află lunile noiembrie din anii 1966, 2006 și 2023.

La Sinaia s-a bătut un record de la 1966

ANM spune că la patru stații meteo a fost depășită cantitatea lunară absolută de precipitații pentru noiembrie, iar cel mai vechi record care a „picat” este la stația Sinaia 1500 (249 l/mp, cu 10% mai mult față de recordul anterior, de la 1966). La Râmnicu Vâlcea a fost depășit recordul din noiembrie 1985.

Cea mai mare cantitate lunară s-a înregistrat la în Munții Parâng, la stația meteorologică Rânca, și a fost de 380,2 mm. Cel mai puțin a plouat în nordul depresiunii Brașovului și în estul Deltei Dunării (sub 40 l/mp).

Cel mai puțin față de normal a plouat la Baia Mare (cu 24% sub medie), iar cel mai mult față de normal, la Pătârlagele, în jud Buzău (abatere 322%).

Luna trecută a fost mult mai caldă decât în mod normal: temperatura medie lunară a aerului pe țară a avut valoarea de 7,9 °C, fiind cu 2,2 °C mai mare față de media din ultimii 30 de ani. Mangalia a fost orașul cu cea mai ridicată medie de temperatură (12,4 °C), iar maxima lunii a fost la Oravița (25,3 °C).

