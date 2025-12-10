CCR a respins sesizarea AUR, taxele locale vor crește de la 1 ianuarie 2026

6.8 C
De Magda Dragu
Curtea Constituțională a respins, miercuri, sesizarea AUR la legea privind pachetul doi de măsuri fiscal-bugetare, prin care sunt prevăzute majorări ale taxelor locale, inclusiv creșteri de până la 80% pentru locuințe și introducerea principiului „poluatorul plătește” la impozitele auto. Astfel, legea este constituțională și merge la promulgare, potrivit digi24.ro.

Astfel, taxele locale vor crește de la 1 ianuarie 2026.

