Cadrele didactice de la universitățile de Medicină vor putea ocupa posturi în spitale doar prin concurs

Cadrele didactice din universitățile de Medicină și Farmacie vor putea ocupa posturi în spitalele și instituțiile publice de sănătate doar prin concurs sau examen, potrivit unui proiect de ordin pus marți în transparență de Ministerul Sănătății. Documentul actualizează metodologia de ocupare a posturilor prin integrare clinică pentru personalul didactic medico-farmaceutic.

Până acum, aceste posturi erau ocupate fără concurs, prin proceduri interne ale universităților și unităților medicale.

Ministerul Sănătății susține că noile reguli aduc transparență, criterii clare și un mecanism unitar la nivel național. Proiectul de ordin definește modul de încadrare a personalului didactic în spitale, responsabilitățile universităților și ale unităților sanitare, precum și componența comisiilor de concurs. De asemenea, introduce un calendar fix al concursurilor, reglementează conflictul de interese și stabilește criterii specifice de evaluare.

„Eu cred că este echitabil și corect față de tot personalul medical să avem reguli clare, uniforme și transparente, valabile pentru toți. Ce se schimbă concret? Stabilim explicit cum personalul didactic poate ocupa, prin concurs sau examen, posturi în spitalele și instituțiile publice de sănătate, definim condițiile de încadrare și ce înseamnă integrarea clinică, clarificăm responsabilitățile universităților și ale unităților sanitare, introducem un calendar clar al concursurilor, stabilim componența comisiilor și criteriile de evaluare, reglementăm transparența, conflictul de interese și situațiile speciale. Știu că uneori apar rezistențe, dar prin colaborare și comunicare corectă lucrurile capătă sens și nuanță”, a scris Rogobete pe Facebook.

În spațiul public, ministrul Alexandru Rogobete a explicat necesitatea schimbării și modul în care aceasta uniformizează accesul cadrelor universitare la posturile clinice.

Citește și: Donald Trump, acuzat că vrea să dezbine Uniunea Europeană