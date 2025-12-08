Cioban ucis la o stână de un coleg mai tânăr, în urma unui confict

Un bărbat de 64 de ani, cioban la o stână din judeţul Caraş-Severin, a fost găsit mort, luni, după ce în noaptea anterioară a avut un conflict cu un bărbat, de 38 de ani, cioban şi el. Poliţiştii au stabilit că bărbatul mai tânăr l-a lovit pe celălalt în cap, după care a plecat şi l-a abandonat.

Poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Oţelu Roşu au fost sesizaţi, prin apel la 112, că între doi bărbaţi, ciobani la o stână situată în zona localităţii Zăvoi, ar fi avut loc un conflict, duminică noapte.

Luni dimineaţă, proprietarul stânei l-ar fi găsit pe unul dintre bărbaţi mort, motiv pentru care a alertat autorităţile. Poliţiştii şi un echipaj medical s-au deplasat de urgenţă acolo, ir personalul medical a constatat decesul unui bărbat de 64 de ani.

”Din primele verificări efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că, în cursul zilei de ieri, în jurul orei 20.00, în timp ce se aflau într-un sălaş din zona denumită «Săliştea din Vale», între doi bărbaţi, în vârstă de 38, respectiv 64 de ani, ar fi izbucnit un conflict în urma căruia cei doi s-ar fi lovit reciproc. În timpul altercaţiei, bărbatul de 38 de ani l-ar fi lovit pe cel de 64 de ani în zona capului, după care ar fi părăsit sălaşul, lăsând victima în interior”, a transmis IPJ Caraş-Severin.

În urma cercetărilor, poliţiştii l-au identificat pe suspect, el fiind în prezent în custodia poliţiei.

