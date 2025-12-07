Un membru AUR dintr-o secție de votare a lovit cu mașina un jurnalist

Un jurnalist din Buzău a fost lovit cu mașina de un membru al unei secții de votare. Bărbatul care a comis fapta este membru AUR, iar partidul recunoaște incidentul și vine cu un mesaj.

„AUR condamnă orice formă de violență și reiterează public faptul că niciodată nu am încurajat astfel de reacții. Dimpotrivă, încă de la începutul campaniei, toți membrii și voluntarii noștri au primit instrucțiuni clare să nu răspundă la provocări, mai ales în interacțiunile cu anumiți jurnaliști care, din experiența noastră, urmăresc deliberat obținerea unor reacții emoționale”, transmite AUR.