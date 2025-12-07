Alegeri Bucureşti 2025. Peste 113.000 de alegători au votat până la ora 11:00. Prezenţă scăzută faţă de 2024

A început lupta pentru Primăria Bucureşti! Urnele de vot s-au deschis la ora 07:00 iar bucureştenii sunt aşteptaţi la vot, în secţiile la care sunt arondaţi. 17 candidaţi își dispută cea de-a doua cea mai importantă funcţie publică din ţară, după cea de preşedinte: postul de primar al Capitalei. Peste 113.000 de alegători au votat până la ora 11:00.