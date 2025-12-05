Secțiile Unite ale ICCJ analizează proiectul de lege privind pensiile magistraților înainte de depunerea moțiunii de cenzură



Secțiile Unite ale Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) se reunesc vineri, 5 decembrie 2025, pentru a analiza proiectul de lege privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu ale magistraților (PL-x nr. 522/2025). Ședința a fost convocată pentru ora 12:00 și are ca obiect sesizarea Curții Constituționale în vederea exercitării controlului de constituționalitate înainte de promulgarea legii, conform art. 27 lit. b) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară.

Proiectul de lege, adoptat recent prin asumarea răspunderii Guvernului, stabilește vârsta de pensionare pentru magistrați prin referire la sistemul public, cu vârsta minimă de 49 de ani până la 31 decembrie 2026, precum și o vechime în muncă de cel puțin 35 de ani. De asemenea, pensiile vor fi calculate etapizat, cu creșteri treptate ale vârstei de pensionare până la 65 de ani și introducerea progresivă a condiției de vechime totală în muncă.

Legea mai prevede un cuantum al pensiei de 55% din media indemnizațiilor brute și a sporurilor pentru care s-au reținut contribuții, cu limitarea la 70% din venitul net al ultimei luni înainte de pensionare. În plus, bonificațiile și actualizarea pensiilor se aplică doar celor care îndeplinesc condițiile de pensionare anterior intrării în vigoare a legii.

Proiectul a fost avizat negativ de Consiliul Superior al Magistraturii și contestat anterior la Curtea Constituțională, care, în octombrie, a constatat neconstituționalitatea sa, invocând nerespectarea termenului legal pentru emiterea avizului consultativ al CSM.

Tot vineri, opoziția a anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului, titlul propus fiind „România Nu Este de Vânzare – Un Guvern fără USR”.

