De Mariana BUTNARIU
204 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European
Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 204 locuri de muncă vacante. Locurile de muncă sunt, după cum urmează :

Norvegia – 158 locuri de muncă pentru muncitor producție industria piscicolă, manager bucatarie, bucătar, lucrător producție  prelucrare somon, mecanic biciclete, lucrător fermă bovine, tinichigiu auto, vopsitor auto .

Italia – 15 locuri de muncă pentru șofer autobuz .

Germania – 11 locuri de muncă pentru fizioterapeut, lucrător producție procesare produse din carne .

Danemarca – 10 locuri de muncă pentru muncitor la demolări .

Slovenia – 4 locuri de muncă pentru finisor fațade exterioare clădiri .

Suedia – 4 locuri de muncă pentru electician, mecanic .

Irlanda – 1 loc de muncă pentru îngrijitor persoane .

Franța –1 loc de muncă pentru tehnician reglare mașini circulare de tricotat .

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES. Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.

