Un fostul bancher, care a fost coproprietar al Pornhub, vrea să cumpere activele Lukoil

Un om de afaceri austriac, fost coproprietar al site-ului de conținut pentru adulți Pornhub, s-a adresat Departamentului Trezoreriei din SUA cu o solicitare de a cumpăra activele externe ale companiei Lukoil.

Cererea intervine după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat sancțiuni severe împotriva primelor două companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil, ca urmare a războiului purtat de Rusia în Ucraina. Sancțiunile Administrației SUA obligă Lukoil să încerce să vândă activele aflate în afara Rusiei.

Cel care vrea să cumpere activele externe ale Lukoil este un foarte discret om de afaceri austriac, Bernd Bergmair, relatează Antena 3, la data de 3 decembrie 2025, citând agenția Reuters.

„Este evident că Lukoil International GmbH este o investiție excelentă și oricine ar fi bucuros să aibă ocazia să dețină aceste active”, a declarat Bergmair pentru Reuters.

Bergmair a precizat însă că „nu comentează tranzacțiile potențiale”. Bergmair a refuzat să precizeze ce active îl interesează sau dacă a purtat, efectiv, negocieri cu Lukoil.

Cine este Bernd Bergmair

Potrivit site-ului Global Banking Finance, Lukoil International GmbH are sediul central la Viena și deține rafinării în Europa, extrage țiței din Kazahstan, Uzbekistan, Irak și Mexic și administrează sute de stații de distribuție de carburanți, în toată lumea. Activele Lukoil ce urmează a fi vândute ar valora circa 22 de miliarde de dolari, conform evaluărilor din anul 2024.

În privința lui Bernd Bergmair, el a lucrat, în anii 1990, ca bancher de investiții la Goldman Sachs, iar ulterior s-a ocupat de investiții private.

Până în 2023, Bergmair a fost principalul proprietar al MindGeek, aceasta fiind compania care administrează site-urile Pornhub, RedTube și YouPorn.

Mult timp, identitatea acestui proprietar a fost puțin cunoscută publicului, până ce investigații jurnalistice au dezvăluit că el era principalul acționar al MindGeek.

Conform estimărilor, averea lui Bergmair rămâne semnificativă, atingând un total de circa 1,4 miliarde de euro la nivelul anului 2024.

