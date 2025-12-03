Incendiu la un mall din Capitală. Persoanele din interior, evacuate

Pompierii bucureșteni interveni, miercuri, pentru stingerea unui incendiu produs la un centru comercial de pe Calea Floreasca, din Sectorul 2 al Capitalei.

„În momentul de față incendiul se manifestă fără flacără, cu degajări de fum de la un transformator în interiorul unei camere tehnice la subsol. Pompierii din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență au procedat la evacuarea persoanelor și asigurarea măsurilor de prima intervenție“, informează Biroul de presă al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF). Incendiul a fost localizat de pompieri.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate opt autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori și un echipaj SMURD.

