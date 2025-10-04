Trezoreria SUA vrea să producă o monedă de 1 dolar cu chipul lui Donald Trump

Departamentul Trezoreriei ia în considerare să producă o monedă de un dolar cu chipul președintelui Donald Trump pentru a marca aniversarea a 250 de ani de la declararea independenței, a confirmat un purtător de cuvânt al instituției, vineri, potrivit Politico.

Proiectul de design al monedei, care a fost supervizat de trezorierul Brandon Beach, are profilul lui Trump pe una dintre părți. Cealaltă parte a monedei îl înfățișează pe actualul președinte cu pumnul strâns, în fața unui drapel american, lângă mesajul „FIGHT, FIGHT, FIGHT” („Luptă, luptă, luptă”).

Imaginea cu proiectul de monedă a fost redistribuită pe platforma X și de Brandon Beach, și de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent.

„În ciuda închiderii forțate a guvernului nostru de către stânga radicală, faptele sunt clare: Sub conducerea istorică a președintelui Donald J. Trump, națiunea noastră intră în cea de-a 250-a aniversare mai puternică, mai prosperă și mai bună ca niciodată”, a declarat un purtător de cuvânt din Departamentul Trezoreriei într-un comunicat.

„Deși încă nu a fost selectat un design final pentru o monedă de 1 dolar (…), acest prim draft reflectă bine spiritul durabil al țării și democrației noastre, chiar și în fața unor obstacole imense”, a adăugat reprezentantul instituției.

Trump a aprobat în primul mandat emiterea de monede de 1 dolar în anul 2026

În 2020, Congresul SUA a adoptat o legislație – semnată chiar de Trump în primul său mandat – care îi permite secretarului Trezoreriei să emită monede de 1 dolar în anul 2026. Designul lor trebuie să fie „emblematic” pentru împlinirea a 250 de ani de la declararea independenței SUA.

„Niciun fake news aici. Aceste prime drafturi care onorează a 250-a aniversare a Americii și pe președintele Statelor Unite ale Americii sunt reale. Abia aștept să împărtășesc mai multe detalii în curând, odată ce se va termina închiderea obstrucționistă a guvernului Statelor Unite”, a declarat Brandon Beach în postarea de pe X.

Guvernul federal s-a „închis” parțial miercuri, în cadrul unui nou „shutdown”, după ce Congresul american nu a reușit să ajungă la un acord de finanțare, doar serviciile esențiale continuând să funcționeze.

Citește și: Vremea se încălzește, ploile continuă