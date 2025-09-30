Bugetul pentru Rabla Clasic, epuizat în doar 13 minute

În Programul Rabla Auto 2025 s-au înscris marţi, în primele 15 minute de la deschiderea sesiunii, peste 9.200 de persoane fizice, anunţă Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

Bugetul pentru achiziţionarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor şi autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid a fost epuizat, dar încă sunt disponibile fonduri pentru achiziţia de autovehicule electrice.

Sesiunea de înscriere în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, dedicat persoanelor fizice a debutat, marţi, la ora 10:00, conform stirileprotv.ro.

Aplicaţia informatică a funcţionat în parametri optimi

”În doar 13 minute s-au înscris 7.298 de persoane fizice şi au epuizat bugetul de 80.000.000 lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a motocicletelor şi autovehiculelor cu sistem de propulsie hibrid. Aplicaţia informatică a funcţionat în parametri optimi, iar termenul minim de depunere al unei cereri a fost de aproximativ 1 minut şi 20 de secunde”, a arătat AFM.

Până la momentul emiterii comunicatului, s-au înscris peste 2.000 de persoane fizice pentru achiziţionarea autovehiculelor noi plug-in hibrid sau a motocicletelor electrice şi autovehiculelor pur electrice sau cu pilă de combustie cu hidrogen.

Sesiunea încă se derulează, aceasta fiind deschisă până pe 25 noiembrie, ora 23:59, sau până la epuizarea bugetului alocat.

Citeşte şi: Ministerul Mediului: Bonusurile de pensionare la Romsilva sunt limitate la un singur salariu