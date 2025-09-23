Diana Șoșoacă, urmărită penal pentru mai multe infracțiuni. Parchetul General cere ridicarea imunității europarlamentarei

Parchetul General a anunţat marţi că Diana Șoșoacă este urmărită penal pentru mai multe infracțiuni, între care lipsire de libertate și propagandă legionară. Procurorii cer Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, lidera SOS România, potrivit hotnews.ro.

Conform Parchetului General, procurorul de caz al Secției de urmărire penală a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale a Dianei Șoșoacă, pentru următoarele infracțiuni:

4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite , prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului; negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.

Totodată, procurorul general al Parchetului a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă. Parchetul General nu îi menționează numele Dianei Șoșoacă, menționând doar că este vorba despre „un membru al Parlamentului European”.

Citeşte şi: La semafoarele de la Ford va fi construită o pasarelă pietonală. Aceasta va înlocui trecerea de pietoni pentru a fluidiza traficul în zonă