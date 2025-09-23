25.5 C
Craiova
marți, 23 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateDiana Șoșoacă, urmărită penal pentru mai multe infracțiuni. Parchetul General cere ridicarea imunității europarlamentarei

Diana Șoșoacă, urmărită penal pentru mai multe infracțiuni. Parchetul General cere ridicarea imunității europarlamentarei

De Magda Dragu
Diana Șoșoacă, urmărită penal pentru mai multe infracțiuni
Diana Șoșoacă, urmărită penal pentru mai multe infracțiuni

Parchetul General a anunţat marţi că Diana Șoșoacă este urmărită penal pentru mai multe infracțiuni, între care lipsire de libertate și propagandă legionară. Procurorii cer Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, lidera SOS România, potrivit hotnews.ro.

Conform Parchetului General, procurorul de caz al Secției de urmărire penală a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale a Dianei Șoșoacă, pentru următoarele infracțiuni:

  • 4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;
  • 4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;  
  • promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;
  • negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;
  • ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.

Totodată, procurorul general al Parchetului a solicitat Parlamentului European ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă. Parchetul General nu îi menționează numele Dianei Șoșoacă, menționând doar că este vorba despre „un membru al Parlamentului European”.

Citeşte şi: La semafoarele de la Ford va fi construită o pasarelă pietonală. Aceasta va înlocui trecerea de pietoni pentru a fluidiza traficul în zonă

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA