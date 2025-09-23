A fost modificat proiectul privind Pilonul II

23.3 C
De Magda Dragu
Comisia de buget-finanţe a Senatului a adoptat marți un amendament la proiectul legii privind plata pensiilor private. Potrivit acestuia, bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din valoarea activului lor personal la Pilonul II de pensii într-o singură tranșă.

În forma Guvernului, proiectul prevede, între altele, că persoanele care optează să retragă banii din Pilonul 2 – pilonul obligatoriu administrat privat – vor primi iniţial doar 30% din sumă, iar plata pentru restul banilor va fi eşalonată pe 8 ani, conform digi24.ro.

În comisie, dezbaterile s-au blocat la amendamentul care prevede ca de aceeaşi facilitate ca bolnavul oncologic să beneficieze şi bolnavii cu afecţiuni cronice debilitante şi/sau consumptive, din categoria afecţiunilor cardiovasculare, pulmonare, neurologice, renale, digestive, ginecologice, osteo-articulare, urologice, boli rare, infecţii cu virusuri hepatice, infecţia HIV, TBC, precum şi categoria bolnavilor cu comorbidităţi, relatează Agerpres.

Dezbaterile din Comisia de buget a Senatului au fost amânate cu o săptămână

„Este un număr foarte mare de cazuri introduse prin acest amendament, nu sunt cazuri extreme. Recomandarea OCDE este foarte clară – excepţii pentru fonduri mici sau circumstanţe extreme. Practic, se deschide o cutie a Pandorei în care excepţia devine o regulă”, a spus vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) Dan Armeanu, la dezbaterea din Comisia senatorială de buget.

Dezbaterile din Comisia de buget a Senatului au fost amânate cu o săptămână pentru ca ASF şi Ministerul Sănătăţii să vină cu puncte de vedere scrise la acest amendament. Senatul este prima cameră sesizată, iar Comisiile de muncă şi de buget-finanţe din Senat vor acorda raport proiectului legii privind plata pensiilor private.

