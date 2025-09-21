Consecințele atacului cibernetic care a lovit aeroporturile europene: jumătate din zboruri, anulate pe aeroportul din Bruxelles

Sute de zboruri au fost întârziate sau anulate sâmbătă pe cele mai aglomerate aeroporturi din Europa, după un atac cibernetic care a vizat sistemele de check-in și îmbarcare. Experții din domeniul cyber lucrează în continuare pentru a rezolva problema, iar reprezentanții unor aeroporturi anunță că haosul va continua până luni dimineață.

Aeroportul din Bruxelles a ordonat companiilor aeriene să anuleze 50% din zborurile de pasageri care plecau duminică, 21 septembrie, după atacul cibernetic de vineri seară, potrivit Brusseles Times. Controlorul de trafic aerian Skeyes a transmis ordinul companiilor aeriene și piloților sâmbătă după-amiază, la cererea aeroportului.

Restricțiile rămân în vigoare până luni la ora 04:00, în timp ce anchetele și eforturile de remediere continuă.

Situația pe Heathrow și la Berlin

Pe aeroportul Heathrow din Londra, unde sute de zboruri au fost întârziate și anulate sâmbătă, în urma atacului cibernetic, se continuă lucrările pentru remedierea situației, potrivit unui anunț de pe site-ul aeroportului.

Reprezentanții aeroportului recomandă pasagerilor să verifice starea zborului lor înainte de a se deplasa la Heathrow și să sosească cu cel puțin trei ore înainte pentru zborurile lungi și cu cel puțin două ore înainte pentru zborurile scurte.

Peste 500 de zboruri au fost pertubate sâmbătă pe Heathrow, potrivit FlightRadar, citat de Independent.uk.

Printre aeroporturile afectate a fost și cel din Berlin. Un mesaj destinat pasagerilor este afișat pe prima pagina a site-ului aeroportului: „Din cauza unei întreruperi a sistemelor la un furnizor de servicii, timpul de așteptare este mai lung. Vă rugăm să utilizați check-inul online, check-inul self-service și serviciul rapid de predare a bagajelor”.

Recomandarea MAE pentru români

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis sâmbătă o atenționare de călătorie pentru românii care intenționează să călătorească în Marea Britanie, Germania și Belgia, menționând că atacul cibernetic a afectat mai multe aeroporturi din Europa – Heathrow (Londra), Berlin Brandenburg și Zaventem (Bruxelles).

MAE recomandă cetățenilor români să verifice situația zborurilor înainte de a se prezenta în aeroporturi.

Compania care a implementat softul atacat a semnat un contract cu NATO

Collins Aerospace, compania americană, dezvoltatoarea software-ul vizat de atacul cibernetic, lucrează în continuare pentru a rezolva problema. Collin a semnat cu cîteva zile înainte de atac un contract cu Agenția NATO pentru Comunicații și Informații (NCIA) pentru a furniza Alianței Nord-Atlantice un software de planificare a războiului electronic și de gestionare a bătăliilor.