Avion militar de recunoaștere al Rusiei deasupra Mării Baltice. Forțele germane au trimis aeronave

Forțele aeriene germane au anunțat că au trimis duminică dimineață două aeronave Eurofighter pentru a urmări un avion militar rusesc IL-20M care intrase în spațiul aerian neutru deasupra Mării Baltice, transmite Reuters.

„Încă o dată, forța noastră de alertă rapidă, formată din două avioane Eurofighter, a fost însărcinată de NATO cu investigarea unui avion neidentificat, fără plan de zbor sau contact radio în spațiul aerian internațional”, au declarat forțele aeriene germane într-un comunicat.

„Era un avion de recunoaștere rusesc IL-20M. După identificarea vizuală, am predat sarcinile de escortă pentru avion partenerilor noștri suedezi din NATO și ne-am întors la Rostock-Laage”, au mai precizat forțele aeriene germane.

Vineri, trei avioane de vânătoare rusești MiG-31 au încălcat spațiul aerian al Estoniei, unde au petrecut un timp total de 12 minute, până când au fost forțate să se retragă.

După incident, autoritățile de la Tallinn au cerut organizarea de consultări în baza Articolului 4 din Tratatul NATO de la Washington.