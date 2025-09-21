Are și China viza ei

Viza K, pe care observatorii o numesc versiunea chineză a vizei H-1B din SUA, este concepută pentru a atrage talente înalt calificate.

China a anunțat introducerea unei noi categorii de vize „K”, menită să atragă tineri profesioniști din domeniul științei și tehnologiei, în special în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM) din întreaga lume, se arată într-un comunicat oficial.

Începând din această dată China va introduce o nouă viză K, concepută special pentru tinerele talente străine din domeniul științei și tehnologiei. Această adăugare reflectă o direcție politică mai largă – aceea de a facilita contribuția persoanelor cu înaltă educație și calificare din întreaga lume la ecosistemul de inovare al Chinei.

Ce s-a schimbat?

Regulamentul de intrare și ieșire a străinilor din China din 2013 recunoștea 12 categorii de vize obișnuite, acoperind scopuri precum muncă (viza Z), studii (viza X), afaceri (viza M) și reuniune familială (viza Q) . Amendamentul aduce două modificări principale:

O nouă categorie de vize – Articolul 6 include: „(6) Viza K: eliberată tinerilor talente străini din domeniul științei și tehnologiei care intră în China.”

Cerințe de aplicare — Articolul 7 specifică: „Solicitanții unei vize K trebuie să îndeplinească condițiile și cerințele pentru tinerii talentați străini în știință și tehnologie stipulate de autoritățile chineze relevante și să prezinte documentele justificative corespunzătoare.”

Definiția „tinerelor talente în știință și tehnologie” este destul de specifică: Absolvenți în domenii STEM (știință, tehnologie, inginerie, matematică) de la universități sau instituții de cercetare recunoscute din întreaga lume, care dețin cel puțin o diplomă de licență ; sau tineri profesioniști implicați în activități relevante de educație sau cercetare în cadrul unor astfel de instituții.