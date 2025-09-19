Trotinetele electrice, interzise într-un oraş din România după moartea unui băiat

Trotinetele electrice de închiriat au fost interzise de Primăria Piatra Neamț, după ce un adolescent de 15 ani a murit în urma unui accident.

Accidentul s-a petrecut în urmă cu o săptămână, când un tânăr a căzut de pe trotinetă și s-a lovit la cap. Medicii nu l-au mai putut salva. Primarul a transmis că toate trotinetele electrice de închiriat vor fi ridicate de pe domeniul public, conform digi24.ro.

„Astfel de momente ne obligă să acționăm ferm. Am dispus demararea procedurilor legale pentru retragerea acordului de amplasare deținut de firma ce închiriază trotinete electrice în Piatra-Neamț, pentru ca asemenea drame să nu mai umbrească niciodată viețile noastre,” a transmis primarul Adrian Niță pe pagina de Facebook..

Băiatul circula pe o stradă din oraș, iar la un moment dat s-a dezechilibrat, a căzut și s-a lovit grav în zona capului. Echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

De la începutul anului, 1.600 persoane au fost accidentate în urma acestor incidente cu trotinetele electrice

Această tragedie vine după o serie întreagă de accidente în care au fost implicate aceste vehicule extrem de populare, în special în rândul tinerilor. De la începutul acestui an, nu mai puțin de 1.600 persoane au fost accidentate în urma acestor incidente în care sunt implicate trotinetele electrice, iar șapte persoane și-au pierdut viața.

Și Primăria Buzău a anunţat la sfârșitul lunii iulie interzicerea accesului trotinetelor electrice pe un tronson de bulevard şi în toate parcurile din municipiul Buzău, după ce şi-a asumat o propunere a Biroului Rutier din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău.

Citește şi: CFR: Aplicația de cumpărare a biletelor, oprită câteva ore în ziua de 22 septembrie