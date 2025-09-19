24.4 C
Craiova
vineri, 19 septembrie, 2025
ABONEAZĂ-TE
type here...
Știri de ultima orăActualitateDolj: Intervenție de urgență la Barajul Caraula după acte de vandalism

Dolj: Intervenție de urgență la Barajul Caraula după acte de vandalism

De Mariana BUTNARIU
Intervenție de urgență la Barajul Caraula după acte de vandalism
Intervenție de urgență la Barajul Caraula după acte de vandalism

Echipele Administrației Bazinale de Apă (ABA) Jiu au intervenit prompt pentru repararea sistemului de acționare a stăvilei Barajului Caraula, avariat în urma mai multor acte de vandalism produse în ultima perioadă.

Lucrările de remediere au fost realizate de personalul sudor al Formației de Intervenție Rapidă a ABA Jiu, alături de agenți hidrotehnici și personal TESA din cadrul Sistemului Hidrotehnic Baraj Fântânele Jiu — Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj. Intervenția rapidă a permis restabilirea funcționalității stăvilei și menținerea siguranței lucrărilor hidrotehnice din zonă.

Reprezentanții ABA Jiu avertizează că actele de vandalism asupra infrastructurii hidrotehnice pun în pericol atât siguranța lucrărilor, cât și a populației din apropiere. Instituția anunță că va sesiza de fiecare dată autoritățile competente pentru identificarea și sancționarea celor responsabili.

Citește și: (VIDEO) Mașini de 245.000 € furate din Spania și Franța, oprite la granițele României

ȘTIRI VIDEO GdS

Ultimele stiri

Toate

ȘTIRI GdS

REDACȚIA

PARTENERI

LEGATURI

UTILE

DESPRE NOI

In cei peste 28 de ani de existenţă, Gazeta de Sud a devenit ziarul numărul 1 în Oltenia. Gazeta de Sud se distribuie în Craiova - Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi şi Vâlcea.

Contactați-ne: [email protected]

URMAȚI-NE

© MEDIA SUD EUROPA SA