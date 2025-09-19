Dolj: Intervenție de urgență la Barajul Caraula după acte de vandalism

Echipele Administrației Bazinale de Apă (ABA) Jiu au intervenit prompt pentru repararea sistemului de acționare a stăvilei Barajului Caraula, avariat în urma mai multor acte de vandalism produse în ultima perioadă.

Lucrările de remediere au fost realizate de personalul sudor al Formației de Intervenție Rapidă a ABA Jiu, alături de agenți hidrotehnici și personal TESA din cadrul Sistemului Hidrotehnic Baraj Fântânele Jiu — Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj. Intervenția rapidă a permis restabilirea funcționalității stăvilei și menținerea siguranței lucrărilor hidrotehnice din zonă.

Reprezentanții ABA Jiu avertizează că actele de vandalism asupra infrastructurii hidrotehnice pun în pericol atât siguranța lucrărilor, cât și a populației din apropiere. Instituția anunță că va sesiza de fiecare dată autoritățile competente pentru identificarea și sancționarea celor responsabili.

