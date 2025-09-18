Problemele energetice ale României, pe masa CSAT

Problemele energetice ale țării vor ajunge pe masa Consiliului Suprem de Apărare a Țării, spune Bogdan Ivan. Urmează o ultimă discuție cu premierul Ilie Bolojan, a declarat acesta, până când să finalizeze un proiect prin care să fie eliminată specula din piață.

Ministrul Energiei promite și ușurarea investițiilor în punctele de interes național, care să primească statut special, iar avizele de mediu să fie acordate mai ușor, potrivit digi24.ro.

„Mâine o să discut cu premierul despre forma finală a memorandumului pe care îl voi transmite către CSAT. Voi propune ca CSAT să decidă asupra mandatării Ministerului Energiei și ANRE, cu termen foarte clar al legislației și mecanismelor de piață, pentru a ne asigura că eliminăm specula”, a anunțat ministrul, la interviurile Digi24.ro.

Bogdan Ivan a explicat și câteva dintre măsurile pe care le va propune în CSAT

Bogdan Ivan a explicat și câteva dintre măsurile pe care le va propune în CSAT. „Dacă înainte puteai, cu o companie cu capital de 200 lei, să cumperi energie de 300 milioane euro și, cu o zi înainte de a ajunge la executarea contractului ajungeau să spună că nu le mai convine prețul, acum trebuie să pună o garanție de 10%, pe care o pierd. Când pierzi câteva zeci de milioane, nu te mai joci.

Îmi doresc ca în prima ședință să fie prezentat memorandumul, pentru a continua investițiile în centrale, fără să fim blocați de tertipuri juridice, pentru a continua proiectele mari de explorare a resurselor de gaz și petrol”, a transmis ministrul.

Avize de mediu care blochează construcția unor puncte de interes național

În privința avizelor de mediu care blochează construcția unor puncte de interes național, Ivan a explicat că va propune simplificarea procesului, iar proiectele strategice să aibă statut special. „E ilogic cum investiții începute acum 30 sau 10 ani, realizate în proporție de 80%, care produc energie ieftină și verde, să fie blocate din cauza unor moluște, pești sau greieri. Legislația trebuie să fie extrem de clară.

Dacă o instituție a emis un aviz de mediu cu termen foarte scurt, nu mai poate veni cineva peste 5 ani să spună că n-a fost corect. Ce rol mai are statul? Sunt proiecte strategice care au nevoie de statut special. E ilogic ca țări care nu produc ca România să aibă prețuri mai mici. Sabotaj economic? N-aș spune că e sabotaj economic ce s-a întâmplat ani întregi în materie de contestații. Când ai capacități de producție pentru care ai finanțare, dar nu le faci, ai alte capacități hidro și, după ce ai avut autorizație, peste câțiva ani spune cineva că o libelulă trebuie protejată – avem o problemă”, a declarat ministrul Energiei.

