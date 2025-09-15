Lansarea campaniei de informare pentru Sistemul de Intrare/Ieșire (EES)

Începând cu 12 octombrie 2025, România va operaționaliza, alături de celelalte state membre ale Uniunii Europene, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) – un instrument modern de control la frontiera externă a Spațiului Schengen.

EES este un sistem electronic care înregistrează data și locul de intrare și ieșire pentru cetățenii țărilor terțe admiși pentru șederi pe termen scurt (inclusiv cetățenii Republicii Moldova). Sistemul colectează date alfanumerice și biometrice – imagine facială și patru amprente digitale – și calculează automat durata de ședere autorizată.

Acest mecanism înlocuiește treptat ștampilarea documentelor de călătorie și își propune să asigure un control mai sigur, rapid și eficient la frontieră, reducând timpii de așteptare și contribuind la protejarea granițelor Uniunii Europene.

Implementare etapizată

În conformitate cu deciziile adoptate la nivel european, sistemul va fi introdus progresiv, începând cu puncte de trecere selectate, și va deveni complet operațional la întreaga frontieră externă a României în maximum 170 de zile calendaristice.

Pe durata acestei perioade de tranziție, documentele de călătorie vor continua să fie ștampilate manual, procedură care va înceta după implementarea completă a EES.

Cum va funcționa controlul la frontieră

La prima intrare după lansarea sistemului, călătorii din state terțe vor furniza datele biometrice necesare pentru crearea unui dosar individual. La vizitele ulterioare, verificările se vor efectua pe baza acestor date deja stocate, ceea ce va scurta semnificativ timpul de control.

Dacă toate condițiile legale sunt îndeplinite, intrarea este permisă și înregistrată electronic. În caz contrar, refuzul este notat în sistem și comunicat persoanei.

Cine este vizat și cine este exceptat

EES se aplică cetățenilor statelor terțe admiși pentru șederi de scurtă durată (maximum 90 de zile în oricare 180 de zile), inclusiv cetățenilor Republicii Moldova.

Sunt exceptați:

copiii sub 12 ani și persoanele pentru care amprentarea este imposibilă;

cetățenii terți care dețin un document de ședere sau viză de lungă ședere eliberată de un stat membru al UE;

membrii de familie ai cetățenilor UE care dețin permis de ședere.

Protecția datelor

Datele sunt stocate pentru 3 ani (sau 5 ani în caz de refuz al intrării ori depășirea perioadei legale de ședere), cu respectarea legislației europene privind protecția datelor. Persoanele vizate pot solicita accesul, rectificarea sau ștergerea datelor.

Recomandări pentru călători

Pentru a evita întârzierile, persoanele exceptate de la implementarea în sistem sunt rugate să prezinte documentele justificative la momentul controlului.

Calcularea automată a perioadei de ședere va fi disponibilă după implementarea completă a EES.

Detalii suplimentare pot fi consultate pe platforma oficială a UE: travel-europe.europa.eu/ees_en

