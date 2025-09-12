Vâlcea: O femeie de 85 de ani a dispărut din comuna Budești

Polițiștii vâlceni au fost sesizați că o femeie de 85 de ani, domiciliată în comuna Budești, sat Budești, a dispărut de acasă. Margereata Grosu suferă de tulburări de natură psihică, însă nu deține documente medicale care să ateste acest diagnostic. În prezent, locuiește singură într-o rulotă amplasată la o stână din comuna Budești. Nu are aparținători și nu deține telefon mobil.

Semnalmente:

• Înălțime: 1,50 m

• Ochi: căprui

• Nu prezintă semne particulare

În momentul dispariției era îmbrăcată cu pantaloni negri, șosete negre, papuci roz, batic negru.

Persoanele care pot oferi informații care să conducă la depistarea acesteia sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.

Citește și: Vâlcea: Sesizare prin Call-center anticorupție, finalizată cu acord de recunoaștere a vinovăției