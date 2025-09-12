„Creşterea competitivităţii şi a capacităţii de inovare prin achiziţia de tehnologii noi în domeniul finisării textilelor“

prioritatea: P1.Competitivitate prin inovare și întreprinderi dinamice

Cod SMIS: 330452

Societatea GET IT DEVELOPMENT SRL anunta inceperea etapei de implementare a proiectului cu titlul „CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII ȘI A CAPACITĂȚII DE INOVARE PRIN ACHIZIȚIA DE TEHNOLOGII NOI ÎN DOMENIUL FINISĂRII TEXTILELOR”, finantat de catre Uniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027, prin intermediul Autorităţii de Management – Agenţa pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia.

Obiectivul general al proiectului de investiţie e urmărește imbunatatirea competitivitaţii și inovarea prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente, facilitând integrarea și adoptarea tehnologiilor avansate în domeniile de specializare inteligentă. În același tmp, firma va dezvolta competențe profesionale și va contribui la recalificarea resurselor umane, în vederea sprijinirii adaptării acestora la cerințele și oportunitățile aduse de aceste tehnologii prin angajarea a 3 persoane.

Pentru implementarea acestui proiect, GET IT DEVELOPMENT SRL a semnat Contractul de finanțare nr. 577/16.06.2025 cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia. Proiectul are o valoare totală

de 1.969.810,07 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 1.489.772,32 lei, compusă din:

 contribuția nerambursabilă din FEDR/FSE+/FC/FTJ: 1.266.306,47 lei,

 contribuția nerambursabilă din bugetul național: 223.465,85 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni, cuprinsa între 16 iunie 2025 și 15 iunie 2027.